Обстреляли из танка: ЧВК "Вагнер" уничтожили Свято-Благовещенский храм в Бахмуте (фото, видео)

По церкви выпустили не менее 20 снарядов, ее купол сразу загорелся после обстрела. Рядом с храмом стоят пристройки и колокольня с поврежденными от прилетов крышами.

Related video

Боевики ЧВК "Вагнер" 9 мая уничтожили Свято-Благовещенский храм в Бахмуте. Видеокадры горящего здания церкви появились в Telegram-канале расследователей InformNapalm.

Захватчики выпустили по церкви не менее двух десятков снарядов из танка. Видно, что у церкви после обстрела горит купол, здание уничтожено почти полностью. Рядом находятся пристройки и колокольня с поврежденными от прилетов крышами.

"Вагнеровцы в Бахмуте постоянно жалуются на "снарядный голод", они использовали несколько снарядов, чтобы уничтожить Свято-Благовещенский храм, в котором правили службы священники УПЦ Московского патриархата", — подчеркнули расследователи.

Свято-Благовещенский храм в Бахмуте был под обстрелами армии врага в конце октября прошлого года, тогда была повреждена колокольня собора, пишут в СМИ.

Свято-Благовещенский храм в Бахмуте был под обстрелами в конце октября 2022 года

Российские военкоры утверждают, что храм якобы "подорвали силы ВСУ перед отступлением". Церковь находится в западной части города в районе Юбилейной улицы, где идут ожесточенные бои с оккупантами.

Церковь находится в районе Юбилейной улицы

А так Свято-Благовещенский храм выглядел до полномасштабного вторжения России в Украину.

Храм в Бахмуте построили 17 октября 2010 года, его высота – 29 метров

Напомним, что 9 апреля экс-мэра Харькова Михаила Добкина видели в церкви в харьковском поселке Пятихатки. Он проводил там службу.

Российские оккупанты в ночь перед Пасхой 16 апреля ударили ракетой по Запорожскому району, от взрыва пострадала церковь в селе Камышеваха.