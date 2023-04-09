Бывший мэр Харькова Михаил Добкин провел службу в храме УПЦ МП, — соцсети (видео)

Вероятно, экс-политик проводил службу в церкви Святой благоверной царицы Тамары — эту церковь повредила российская армия в начале большой войны. Михаил Добкин в апреле 2022 года получил сан диакона, а в октябре фотографировался в форме ВСУ.

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Бывший мэр Харькова, экс-нардеп Украины Михаил Добкин провел службу в церкви в харьковском поселке Пятихатки. Видео его служения показали местные Telegram-каналы.

В какой церкви экс-политик участвовал в богослужении — не уточняется. В сообщении Telegram-канала указывается, что Добкин "служит Московскому патриархату".

"Бывший мэр, воин ВСУ, короче человек и пароход Михаил Маркович Добкин, определился со своим статусом и сегодня вел службу в Пятихатках. Можно у него будет на следующей недели и пасочки посвятить", — отметили в соцсетях.

На кадрах видна церковь, фасад которой поврежден осколками от снарядов. В начале полномасштабной войны российская армия часто обстреливала Пятихатки из артиллерии и РСЗО "Град".

В поселке находится церковь Святой благоверной царицы Тамары, приход входит в Харьковскую епархию УПЦ МП. Здание церкви повредили российские снаряды в ночь с 11 на 12 марта 2022 года.

Здание церкви Святой благоверной царицы Тамары повредили российские снаряды

По оценкам Харьковского горсовета, ремонт поврежденных зданий в Пятихатках может занять более 1 года. В поселке из-за обстрелов повреждены более 50 домов, еще более десяти — разрушены.

Многие жители Пятихаток покинули дома, по состоянию на начало марта 2023 года там проживало около 2 тыс. жителей.

Добкин стал диаконом УПЦ МП

Отметим, что Михаил Добкин получил сан диакона УПЦ Московского патриархата в апреле прошлого года. Диакон помогает священнику во время службы, а при необходимости может отслужить панихиду, похороны, акафисты и молебен.

Преподаватель Киевской православной богословской академии, отец Православсной церкви Украины Иван Сидор называл хиротонию (поставление человека в сан диакона) Добкина "издевательством над церковью".

"Михаил Добкин теперь диакон. С сегодняшнего дня обращаться нужно "отче Михаил". Когда отец Михаил будет читать Апостол, главное, чтобы не сказал, что "текст по-дебильному написан", — отмечал Иван Сидор.

В октябре прошлого года в открытом доступе появились фотографии, где Михаил Добкин позирует в форме ВСУ. Украинский нардеп Ярослав Юрчишин отправлял запрос в Минобороны и другие структуры и ему ответили, что Добкина в армию нее призывали.

"Михаил Добкин военную службу и службу в полиции не проходит, в трудовых отношениях с ними не состоит", — говорилось в ответе на депутатские запросы.

Напомним, что 3 апреля стало известно о приезде в Харькова дочери экс-мэра, 30-летней Аллы Добкиной. После начала большой войны с Россией Алла с сыном уехала в Стамбул.

Бывшего народного депутата и брата Михаила Добкина, 47-летнего Дмитрия Добкина в январе этого года видели в Варшаве.