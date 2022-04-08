Экс-нардеп Михаил Добкин стал диаконом УПЦ Московского патриархата (фото)

Бывший парламентарий прошел хиротонию во время богослужения в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бывший народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин получил сан диакона Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской епархии.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Праздничная литургия по случаю Благовещения проходила в четверг, 7 апреля, в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.

"Его Высокопреосвященству сослужили духовенство города Харькова. На сугубой ектении Правящий архипастырь вознес молитву о мире в Украине", — говорится в сообщении пресс-службы.

В Харьковской епархии УПЦ МП также сообщили, что во время богослужения митрополит Онуфрий совершил хиротонию выпускника Харьковской духовной семинарии.

Судя по опубликованным фотографиям, сан диакона православной церкви Московского патриархата получил бывший нардеп и экс-мэр Харькова Михаил Добкин.

[ + – ] Михаил Добкин получил сан диакона УПЦ МП [ + – ] Михаил Добкин получил сан диакона УПЦ МП

Хиротонию Михаила Добкина в диаконы также прокомментировал преподаватель Киевской православной богословской академии, отец Православсной церкви Украины Иван Сидор.

"Михаил Добкин теперь диакон. Поэтому с сегодняшнего дня обращаться нужно "отче Михаил". Когда отец Михаил будет читать Апостол, главное, чтобы не сказал, что "текст по-дибильному написан", — написал отец Сидор и назвал хиротонию экс-мэра Харькова "издевательством над церковью".

[ + – ] Экс-нардеп Михаил Добкин стал диаконом УПЦ Московского патриархата

Диакон — служитель в церкви, который помогает священнику во время службы. При необходимости по оправданным причинам в каноническом порядке диаконы могут отслужить панихиду, похороны, акафисты, молебен. Помимо этого, служителям разрешается преподавать в воскресной школе.

Ранее сообщалось, что в дом бывшего мэра Харькова Михаила Добкина прилетели российские снаряды. В результате обстрела была повреждена крыша здания, а на территории участка "застряли" обломки боеприпасов.