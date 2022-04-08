Екснардеп Михайло Добкін став дияконом УПЦ Московського патріархату (фото)

Колишній парламентарій пройшов хіротонію під час богослужіння у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова.

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Колишній народний депутат та ексмер Харкова Михайло Добкін отримав сан диякона Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє пресслужба Харківської єпархії.

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Святкова літургія з нагоди Благовіщення проходила в четвер, 7 квітня, у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі.

"Його Високопреосвященству послужило духовенство міста Харкова. На особливій єктенії Правлячий архіпастир підніс молитву про мир в Україні", — йдеться в повідомленні пресслужби.

У Харківській єпархії УПЦ МП також повідомили, що під час богослужіння митрополит Онуфрій звершив хіротонію випускника Харківської духовної семінарії.

Судячи з опублікованих фотографій, сан диякона православної церкви Московського патріархату отримав колишній нардеп та ексмер Харкова Михайло Добкін.

[ + – ] Михайло Добкін отримав сан диякона УПЦ МП [ + – ] Михайло Добкін отримав сан диякона УПЦ МП

Хіротонію Михайла Добкіна в диякони також прокоментував викладач Київської православної богословської академії, отець Православної церкви України Іван Сидор.

"Михайло Добкін тепер диякон. Тому відсьогодні звертатися треба "отче Михайло". Коли отець Михайло читатиме Апостола, головне, щоб не сказав, що "текст по-дибільному написаний", — написав отець Сидор і назвав хіротонію ексмера Харкова "знущанням з церкви".

[ + – ] Екснардеп Михайло Добкін став дияконом УПЦ Московського патріархату

Диякон — служитель у церкві, який допомагає священникові під час служби. За необхідності з виправданих причин у канонічному порядку диякони можуть відслужити панахиду, похорон, акафісти, молебень. Крім цього, служителям дозволяється викладати в недільній школі.

Раніше повідомляли, що в будинок колишнього мера Харкова Михайла Добкіна влучили російські снаряди. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будівлі, а на території ділянки "застрягли" уламки боєприпасів.