Дочь экс-мера Харькова Михаила Добкина посетила родной город (фото)

С началом полномасштабного вторжения Алла Добкина уехала с сыном в Стамбул.

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Дочь бывшего мэра Харькова Михаила Добкина посетила родной Харьков. Снимками с прогулки 30-летняя Алла Добкина поделилась в своем Instagram.

Для визита в Харьков она выбрала комфортный и стильный образ – прямые джинсы украинского бренда Aisenberg, темную базовую футболку и черную курточку.

"Любимый Харьков❤️🙏🏼 А теперь мои любимые джинсы.. 😍 @aisenberg_denim 🤍 @TAG🏼", — подписала публикацию Алла Добкина.

Алла Добкина посетила Харьков

Как известно, после начала полномасштабного российского вторжения дочь Михаила Добкина вместе с сыном уехала в Стамбул. За это время она посещала Киев, а теперь приехала и в родной город, который практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны россиян.

В частности, во время апрельского визита в Харьков Алла Добкина также посетила салон красоты, который открыли ее друзья.

Отметим, что у Михаила Добкина, кроме дочери Аллы, есть еще трое детей — сын Николай, дочери Ева и Полина.

Напомним, младшего брата Михаила Добкина заметили в Польше.

Также Фокус писал о том, что Михаил Добкин весной 2022 стал дьяконом УПЦ МП.