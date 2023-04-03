Донька ексмера Харкова Михайла Добкіна відвідала рідне місто (фото)

З початком повномасштабного вторгнення Алла Добкіна виїхала із сином у Стамбул.

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Донька колишнього мера Харкова Михайла Добкіна відвідала рідний Харків. Знімками з прогулянки 30-річна Алла Добкіна поділилася у своєму Instagram.

Для візиту до Харкова вона обрала комфортний та стильний образ – прямі джинси українського бренду Aisenberg, базову темну футболку і чорну курточку.

"Коханий Харків❤️🙏🏼 А тепер мої улюблені джинси.. 😍 @aisenberg_denim 🤍 @TAG🏼", — підписала публікацію Алла Добкіна.

Алла Добкіна відвідала Харків

Як відомо, після початку повномасштабного російського вторгнення донька Михайла Добкіна разом із сином виїхала до Стамбула. За цей час вона відвідувала Київ, а тепер приїхала і до рідного міста, яке практично щодня зазнає обстрілів з боку росіян.

Зокрема під час квітневого візиту до Харкова Алла Добкіна також відвідала салон краси, який відкрили її друзі.

Зазначимо, що в Михайла Добкіна, окрім доньки Алли, є ще троє дітей — син Микола, доньки Єва та Поліна.

Нагадаємо, молодшого брата Михайла Добкіна помітили в Польщі.

Також Фокус писав про те, що Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП.