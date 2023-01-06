Молодшого брата екснардепа Добкіна помітили у Польщі (фото, відео)

За словами журналіста Михайла Ткача, Дмитро Добкін з'явився в одному з варшавських готелів.

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Колишнього народного депутата, брата Михайла Добкіна, 47-річного Дмитра Добкіна помітили у Варшаві. Фото політика опублікував журналіст "Української правди" Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжуємо публікувати публічних людей під час канікул. Варшава. Сьогодні. Твоє лице, коли прийшов на сніданок у готелі через 5 хвилин після його завершення", — написав Ткач.

Чим "прославився" Дмитро Добкін у мережі?

Дмитро Добкін був народним депутатом України VIII скликання від "Опозиційного блоку". Він приходиться рідним братом ексглаві Харківської ОДА та колишньому нардепу Михайлу Добкіну.

У мережі вже стало "легендарним" відео з його гіперактивною мімікою та "заходами" за колону у залі засідань Верховної Ради.

Так, у листопаді 2016 року безпосередньо під час пленарного засідання Верховної Ради 1 листопада Добкін спланував свій відпочинок, замовивши "елітний" тур за €135 тисяч. Спочатку він читав повідомлення про тур. Через те, що депутат закрив частину екрану, невідомо, куди саме він та ще 5 людей збиралися їхати. Після цього депутат втік за колоною в залі парламенту і дуже нервово поводився.

Журналісти тоді припустили, що політик через свою дивну поведінку перебував під дією наркотичних речовин. Однак сам Добкін заявив, що не вживає наркотиків і просто відходив попити води.

Нагадаємо, у квітні 2022 року повідомлялося про те, що екснардеп Михайло Добкін став дияконом УПЦ Московського патріархату. Колишній парламентарій пройшов хіротонію під час богослужіння у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова.

Також у березні минулого року повідомлялося про те, що у будинок Михайла Добкіна прилетів снаряд.