Младшего брата экс-нардепа Добкина заметили в Польше (фото, видео)

По словам журналиста Михаила Ткача, Дмитрий Добкин появился в одном из варшавских отелей.

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Бывшего народного депутата, брата Михаила Добкина 47-летнего Дмитрия Добкина заметили в Варшаве. Фото политика опубликовал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

"Продолжаем публиковать публичных людей во время каникул. Варшава. Сегодня. Твое лицо когда пришел на завтрак в отеле через 5 минут после его завершения", — написал Ткач.

Чем "прославился" Дмитрий Добкин в сети?

Дмитрий Добкин был народным депутатом Украины VIII созыва от "Оппозиционного блока". Он приходится родным братом экс-главе Харьковской ОГА и бывшему нардепу Михаилу Добкину.

В сети уже стало "легендарным" видео с его гиперактивной мимикой и "заходами" за колонну в зале заседаний Верховной Рады.

Так, в ноябре 2016 года прямо во время пленарного заседания Верховной Рады 1 ноября Добкин спланировал свой отдых, заказав "элитный" тур за €135 тысяч. Сперва он читал сообщения о туре. Из-за того, что депутат закрыл часть экрана, неизвестно, куда именно он и еще 5 человек собирались ехать. После этого депутат скрылся за колонной в зале парламента и очень нервно себя вел.

Журналисты тогда предположили, что политик из-за своего странного поведения находился под действием наркотических веществ. Однако сам Добкин заявил, что не употребляет наркотиков и просто отходил попить воды.

Напомним, в апреле 2022 года сообщалось о том, что экс-нардеп Михаил Добкин стал диаконом УПЦ Московского патриархата. Бывший парламентарий прошел хиротонию во время богослужения в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова.

Также в марте прошлого года сообщалось о том, что в дом Михаила Добкина прилетел снаряд.