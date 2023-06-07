Под Бахмутом погиб волонтер, партизан и боец ССО Сергей Зелинский

У мужчины остались двое детей, больная мать и любимая. Его друг рассказал, что благодаря сотрудничеству защитника с СБУ в оккупированном Херсоне "подрывались коллаборанты".

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В бою погиб защитник Сергей Зелинский родом из Херсонской области. Об этом сообщил его друг Виталий Лелюк в соцсетях 6 июня.

"Украинец, Солдат, Отец, Сын, Брат, Друг, Товарищ, Побратим, Волонтер", — написал он.

Проститься с защитником можно 8 июня в 15:00 по адресу: город Хмельницкий, улица Пилотская, дом 2-Б. Также в посте указаны реквизиты для помощи семье Зелинского.

Лелюк в комментарии изданию "Суспільне" рассказал подробнее о жизни и смерти друга.

"Все на нем держалось. И родители с сестрой, и детки с женщиной. Сергей был в оккупации в Херсоне. Был в подполье. Сотрудничал с нашей СБУ. Я, к сожалению, не знаю всей информации, но с его участием подрывались наши коллаборанты. Сергей изготовлял взрывчатку, активно участвовал, за ним следили в Херсоне", — вспомнил мужчина.

Он сказал, что после выезда из оккупации Зелинский вступил в ряды Сил специальных операций ВСУ. По словам Лелюка, защитник погиб под Бахмутом 4 июня. У него остались дети: сын, который сейчас ходит в садик, и дочь-школьница. Также Зелинского потеряли больная мать и любимая.

Напомним, 2 июня во время выполнения боевой задачи погиб летчик Владислав NOMAD Савельев. У него остались жена и дочь.

Также 2 июня на Донецком направлении погиб сын выдающейся украинской теннисистки Анны Запорожановой — Остап. Как известно, он добровольно вступил в ряды защитников вместе со своим отцом.