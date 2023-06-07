Під Бахмутом загинув волонтер, партизан та боєць ССО Сергій Зелінський

У чоловіка залишились двоє дітей, хвора мати та кохана. Його друг розповів, що завдяки співпраці оборонця з СБУ в окупованому Херсоні "підривалися колаборанти".

Related video

У бою загинув захисник Сергій Зелінський родом з Херсонщини. Про це повідомив його друг Віталій Лелюк у соцмережах 6 червня.

"Українець, Солдат, Батько, Син, Брат, Друг, Товариш, Побратим, Волонтер", — написав він.

Попрощатися з оборонцем можна 8 червня о 15:00 за адресою: місто Хмельницький, вулиця Пілотська, будинок 2-Б. Також у пості зазначені реквізити для допомоги родині Зелінського.

Лелюк у коментарі виданню "Суспільне" розповів детальніше про життя та смерть друга.

"Все на ньому трималося. І батьки з сестрою, і дітки з жінкою. Сергій був в окупації в Херсоні. Був у підпіллі. Співпрацював з нашою СБУ. Я на жаль не знаю всієї інформації, але за його участю підривалися наші колаборанти. Сергій виготовляв вибухівку, брав активну участь, за ним пильнували в Херсоні", — згадав чоловік.

Він сказав, що після виїзду з окупації Зелінський вступив до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ. Зі слів Лелюка, захисник загинув під Бахмутом 4 червня. У нього залишилися діти: син, який нині ходить у садочок, та донька-школярка. Також Зелінського втратили хвора мати та кохана.

Нагадаємо, 2 червня під час виконання бойового завдання загинув льотчик Владислав NOMAD Савєльєв. У нього залишилися дружина та дочка.

Також 2 червня на Донецькому напрямі загинув син видатної української тенісистки Ганни Запорожанової — Остап. Як відомо, він добровільно вступив до лав захисників разом зі своїм батьком.