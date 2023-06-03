"Мало виповнитися 22": у війні проти РФ загинув син відомої української тенисистки (фото)

21-річний син Ганни Запорожанової Остап пішов на війну фактично від початку повномасштабного російського вторгнення і загинув на Донецькому напрямку.

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У війні проти РФ під час виконання бойового завдання загинув син відомої української тенисистки Ганни Запорожанової Остап. Про це повідомляє Федерація тенісу України.

"З жалем і болем повідомляємо, що вчора на фронті на Донецькому напрямку загинув син видатної української тенісистки, відомої тренерки з тенісу Ганни Запорожанової – Остап. Напередодні був рівно рік, як хлопець пішов добровольцем захищати Україну, за місяць йому мало виповнитися 22 роки", — йдеться в повідомленні.

Боєць ЗСУ Олександр Морозов згадав Остапа Оністрата, як сміливого воїна і не по роках розвиненою молодою людиною. 21-річний Остап пішов на фронт разом із своїм батьком.

"Майже нічого не пишу про тих, кого ми щодня втрачаємо. Але сьогодні такий день що хочеться написати. Мене дуже вразив хід думок Остапа. Його самостійність в віці 21 року. Його мотивація. Жага вчитися і робити все для перемоги. Я скаржуся на молоде покоління, що з них мало що хорошого виросте. І серед багатьох знаю лише 5 осіб такого віку, які дійсно можуть ухвалити рішення і змінити цей світ на краще. Одним із цих юнаків був Остап. Спочивай з миром", — написав Олександр Морозов.

Зазначимо, що Ганна Запорожанова є майстром спорту України міжнародного класу. У 2000 році спортсменка представляла Україну на Олімпійських іграх у Сіднеї, грала за збірну України у Кубку Федерації. Особистий рекорд у парному рейтингу WTA встановила у 2001 році – 142 місце. Після завершення кар'єри Запорожанова займалася тренерською діяльністю.

Нагадаємо, що на фронті загинув футболіст Микола Жидков, який призупинив кар'єру в Польщі та повернувся до України, щоб піти на службу до ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у боях під Бахмутом, у селі Кліщіївка, загинув музикант та поет Данило Подибайло, родом із Маріуполя.