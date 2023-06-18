У День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинув поліцейський та його 4-річний син

Старшому лейтенанту із сином до укриття залишалося 5 метрів, коли російські війська "накрили" центр прикордонного містечка з артилерії, розповів мер міста.

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Старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його 4-річний син загинули внаслідок російського обстрілу у Білопіллі на Сумщині. У пресслужбі поліції Сумської області у Facebook повідомили подробиці.

У повідомлені зазначили, що ворог серед білого дня нещадно обстріляв з артилерії центральну частину міста Білопілля. Отримані травми виявились несумісними з життям правоохоронця та його дитини.

"Важко знайти слова, які б змогли б зменшити душевний біль від втрати", — йдеться у дописі.

Керівництво та особовий склад поліції Сумщини висловили співчуття родині. Дату та місце похорону оголосять пізніше.

Міський голова Юрій Зарко у коментарі "Суспільному" розповів подробиці трагедії. За його словами, батьку із сином залишалося здолати всього кілька метрів укриття. Згодом біля них впав ворожий снаряд.

"Не добігли 5 метрів", – розповів він.

Внаслідок атаки батько на місці загинув. Дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках.

Нагадаємо, російські війська обстріляли храм у Білозерці на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув священник. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, центральну площу й адміністративні будівлі. Також через обстріл постраждала 76-річна жінка. Артилерійський обстріл із боку РФ пошкодив чотири житлові будинки, будівлю пошти, центральну площу, кілька адміністративних будівель і об'єкти критичної інфраструктури.

Також 7 червня під Бахмутом загинув волонтер, партизан та боєць ССО Сергій Зелінський. У чоловіка залишились двоє дітей, хвора мати та кохана. Його друг розповів, що завдяки співпраці оборонця з СБУ в окупованому Херсоні "підривалися колаборанти". Захисник загинув під Бахмутом 4 червня. У нього залишилися діти: син, який нині ходить у садочок, та донька-школярка.