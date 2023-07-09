Украинский снайпер под Бахмутом уничтожил живую мишень на рекордном расстоянии

Украинский снайпер "Альфа" выстрелом ликвидировал российского командира в районе города-крепости.

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Украинский снайпер попал в российского командира с рекордного расстояния 5900 футов (1798 м). Об этом пишет британское издание Daily Star.

В издании назвали этот выстрел — "самым длинным убийством за всю историю".

Украинский защитник входит в одну из 12 снайперских команд "Призрак Бахмута", которые действуют в районе города Бахмут. В социальных сетях украинские силы утверждали, что целью был заместитель командующего силами в регионе, который посещал войска, когда один из их беспилотников заметил его.

"Наша команда увидела его, и он был ликвидирован, мне сказали, что это был очень тяжелый выстрел. Это самое длинное снайперское убийство, которое мы делали с момента вторжения, и это способность, которая пугает врага. После стрельбы россияне явно были очень напуганы нашими возможностями. Многие призывники дезертируют", — рассказал "Альфа".

Целью стал заместитель командующего Вооруженными силами (Фото: Руслан Канюка/Укринформ/NurPhoto/REX/Shutterstock)

В интервью УНИАН снайпер с позывным "Альфа" рассказал о снайперских дуэлях и работе с винтовкой 50 калибра Barrett 12,7-мм, c которой удалось попасть во врага на рекордной дистанции. Дистанция выстрела — 2 км 400 метров. Произошло это в марте, на прилегающих к Бахмуту территориях — город не позволяет работать на таких дистанциях. Это была винтовка 50 калибра Barrett 12,7-мм. Произошло уничтожение минометного расчета с ПТУР на позиции.

Напомним, что команда украинских снайперов, которая получила прозвище "Призраки Бахмута", оказалась настоящим ужасом для ВС РФ, которые пытались захватить Бахмут в Донецкой области. Снайперы рассказали, что российские оккупанты очень боятся передвигаться по разрушенному городу.

Ранее сообщалось, что ГПСУ сообщили, что на фронте россиян уничтожает "ведьма". Снайперка ликвидирует россиян из снайперской винтовки, которую называет "куколкой".