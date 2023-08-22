Отказаться от паспорта будет непросто: в РФ придумали новую ловушку для жителей ВОТ, — СМИ

Российские МИД и МВД смогут самостоятельно инициировать проверки граждан РФ из-за "данных о нарушениях". Человека, избавившегося от паспорта, смогут все равно признать россиянином и оштрафовать за невыполнение обязанностей.

Министерство внутренних дел РФ разработало два проекта документов о проверке гражданства россиян. Журналисты издания "Ведомости" разобрались, чего хочет вражеская власть и на кого повлияют изменения.

Первый документ касается организации работы по проведению проверок, другой — ведения соответствующего учета. Проверять "граждан" страны-агрессора смогут даже по инициативе вражеских министерств (МВД или МИД), если есть информация о нарушении приобретения гражданства или его прекращения.

Если проверка выявит, что человек "нарушил порядок прекращения гражданства России", его могут признать россиянином или россиянкой. Такой вывод будет сохраняться в течение 85 лет.

Кроме того, лиц, прекративших гражданство РФ за рубежом, будут вносить в специальный учет.

Партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов отметил, что сейчас РФ не проверяет россиян на то, имеют ли они еще одно гражданство. Однако он подчеркнул, что основания для проверки не прописаны четко и могут трактоваться "достаточно широко".

"Велика вероятность того, что бывший гражданин России в какой-то момент может оказаться вовсе не бывшим, а вполне себе настоящим гражданином со всеми обязательствами перед государством", — объяснил старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин.

Юрист не исключает, что новые обстоятельства могут "оказаться" просроченными и невыполненными. В таком случае на "россиянина"-нарушителя смогут наложить штрафы и привлечь к ответственности.

Напомним, по данным ЦНС, во временно оккупированной Донецкой области ВС РФ угрожают агропредприятиям. Вражеские бойцы обещают забрать урожай у тех компаний, сотрудники которых не получили российские паспорта.

17 августа в ЦНС предупредили, что российские оккупанты получили приказ ускорить принудительную паспортизацию в Луганской области. Сообщается, что местному коллаборационисту поставили задачу выдать гражданство всем детям в возрасте 14-18 лет до начала октября.