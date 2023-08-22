Правоохранители проводят одновременные обыски почти во всех ТЦК Украины: что произошло (фото)
За деньги служащие помогали мужчинам оформлять инвалидность или признавать их временно непригодными к службе, чтобы избежать призыва на военную службу.
В Украине правоохранители обнаружили масштабные коррупционные схемы уклонения от призыва. Из-за этого обыски одновременно проводят почти во всех ТЦК страны, военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что предварительные данные в рамках дела о коррупционных схемах уклонения от призыва свидетельствуют о причастности к ним должностных лиц военкоматов, ВВК и МСЭК.
"Сейчас проводятся более 200 одновременных обысков во всех регионах страны в помещениях ТЦК, МСЭК и ВВК. По данным следствия, за неправомерную выгоду служащие помогали гражданам оформлять инвалидность или признавать их временно непригодными к службе. Это позволяло отсрочить или избежать призыва на военную службу", — говорится в сообщении.
По каждому факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Напомним, что эксперт назвал самые распространенные схемы в ТЦК. В основном украинцы покупают "липовые" справки о состоянии здоровья, или платят другим лицам, чтобы выехать за границу.
Ранее сообщалось, что 11 августа, Фокус анализировал, хороша ли идея заменить всех областных военкоматов на бойцов с фронта. Некоторые эксперты уверены в необходимости ликвидации ТЦК и передачи их полномочий по рекрутингу военным частям.