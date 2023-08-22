ЧВК "Вагнер" больше не воюет в Украине: в ГУР подтвердили прогноз Буданова после мятежа

По словам представителя разведки Андрея Юсова, на поле боя все еще встречаются отдельные наемники, однако это не носит системного характера. Ранее начальник ведомства заявлял, что бойцы формирования в результате военного мятежа покинут фронт.

Наемники ЧВК "Вагнер" больше не воюют в Украине, но на поле боя остаются отдельные боевики. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Юсов в комментарии изданию LIGA.net 22 августа.

По его словам, террористическая группировка, которая принадлежит Евгению Пригожину, после военного мятежа в июне 2023 года не участвует в боевых действиях.

На фронте остаются только отдельные бойцы, однако это не носит системного характера.

"Если мы говорим о присутствии вагнеровцев в Украине, то имеется в виду структурно. Террористическая организация ЧВК "Вагнер" в Украине сегодня не воюет. И в ближайшее время не планируется ее вовлечение в полномасштабную войну России против Украины", — заявил Андрей Юсов.

Украинская сторона продолжает следить за ситуацией, но пока что ситуация не меняется.

29 июня начальник ГУР МО Кирилл Буданов уже заявлял, что наемники из ЧВК "Вагнер" после военного мятежа больше не будут воевать в Украине. По состоянию на начало лета это было самое эффективное подразделение противника, которое воевало против Украины.

"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф об устойчивости российского режима. Были нанесены потери воздушно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК Вагнер больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", – заявлял Кирил Буданов.

Напомним, 21 августа сообщалось, что Евгений Пригожин после мятежа рассказал о планах на Африку. Это первое обращение от главы "вагнеровцев" после попытки государственного переворота в июне. В ролике Пригожин рассказал о действиях наемников на других континентах и поделился подробностями набора в ЧВК.