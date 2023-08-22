"Записал 14 квартир на зятя": в Чехии арестовали имущество производителя ракет для РФ

Недавно Борис Обносов и его зять Ростислав Зориков попали в санкционные списки правительства. Чешские активы семьи руководителя российского оружейного производства оценивают в более чем 166 миллионов гривен.

Чешский Финансово-аналитический офис (FAÚ) арестовал активы семьи Бориса Обносова — руководителя российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение". В частности, заблокированы были и 14 квартир, оформленных на его зятя Ростислава Зорикова. Об этом говорится в материале ČT24.

Кроме того, чешские чиновники заблокировали долю Зорикова в местной компании. Решение об аресте имущества стало следствием включения правительством Обносова и его зятя в санкционный список.

В СМИ объяснили, что теперь Зориков не может продать или передать две квартиры в элитном комплексе в Праге и еще 12 квартир, расположенных в его трехэтажном доме. Согласно реестру недвижимого имущества, россиянин владеет зданием как физическое лицо.

"Там также расположены компании, которые он основал в прошлом в Чехии", — добавили журналисты.

Чешское имущество семьи российского производителя оружия Обносова оценивается в более 100 миллионов крон (более 166 миллионов гривен), и наибольшая его доля была оформлена на зятя — Зорикова.

"Мы пытаемся обеспечить, чтобы на всех тех, кто связан с режимом (президента РФ Владимира, — ред.) Путина, активно помогал ему и получал выгоду от войны в Украине, мы могли повлиять таким образом", — заявил премьер-министр Петр Фиала.

Также FAÚ заблокировала компанию по аренде недвижимости Riomax, которой владел Зориков. Долю в другой своей компании Altera он успел передать отцу до того, как попал в санкционный список.

Ранее в СМИ передавали, что Зориков вероятно проживает в Чехии с 2022 года.

Напомним, команда Алексея Навального 10 мая опубликовала расследование о зарубежном имуществе семьи главы российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. В материале говорилось, что на его зятя Ростислава Зорикова был оформлен дом в историческом центре Праги. При этом мужчина якобы зарабатывал всего 37 тысяч рублей в месяц.

Ранее в Чехии арестовали активы российского олигарха Владимира Евтушенко. Их оценили в 163 млн гривен. Сообщалось, что Евтушенко имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.