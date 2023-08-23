В Раде предложили разделить ветеранов на категории: правозащитники выступили против

Новый законопроект предусматривает разные пакеты соцподдержки в зависимости от опыта, а также персональных жизненных обстоятельств и потребностей военнослужащего.

Во вторник, 22 августа, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9637, который предусматривает введение отдельного статуса Защитника и Защитницы Украины и категоризацию Защитников и Защитниц в зависимости от опыта. Об этом идет речь в проекте закона.

В объяснительной записке говорится, что на данный момент в Украине участники боевых действий (УБД) не разделены на категории в соответствии с их боевым опытом и вкладом.

В тексте также указано, что удостоверение УБД предусматривает одинаковый набор льгот – "независимо от того, при каких условиях и с каким риском для жизни и здоровья они проходили службу".

По мнению авторов документа, необходимо предпринять следующие шаги:

определить отдельный статус Защитника и Защитницы Украины для лиц, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины;

выделить категории Защитников и Защитниц в зависимости от продолжительности участия в боевых действиях, приказов о привлечении для выполнения боевых задач, полученной инвалидности и наград;

определить пакеты социальной поддержки в зависимости от соответствующей категории, а также персональных жизненных обстоятельств и потребностей ветерана.

Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая также запустила в своем Telegram-канале опрос, в котором спросила должна ли быть разница в пакете социальных льгот в зависимости от срока пребывания на фронте.

Опрос Марьяны Безуглой в Telegram

Что говорят правозащитники

Правозащитный центр военных "Принцип" призвал депутатов отказаться от введения нового термина "Защитники и Защитницы" и выработать четкое определение опыта, обозначающего термин "ветеран".

"Мы, сообщество экспертных общественных организаций сферы ветеранов, выражаем свое профессиональное несогласие с логикой определения опыта ветеранов, предложенной авторами проекта закона, и видим существенные риски для ветеранов и их близких от его принятия в текущей редакции", — говорится в заявлении организации.

Правозащитники считают, что использование упомянутых терминов возможно в бытовом общении украинских защитников и защитниц, однако на законодательном уровне новая терминология может повлечь за собой правовую неопределенность.

В правозащитном центре указали на то, что термин "Защитники и Защитницы" имеет эмоциональную окраску, а его фиксация на законодательном уровне приведет к субъективному разделению воюющих граждан на "защитников" и "незащитников".

В публикации также говорится, что категоризация опыта ветеранов по продолжительности службы вносит искусственное распределение среди военнослужащих и ветеранов по необъективным показателям.

Одна и та же продолжительность службы может происходить при разных обстоятельствах. Кроме того, военнослужащие не всегда могут выбирать задание и или время, в течение которого будут выполнять его.

Напомним, 22 августа, был упрощен порядок предоставления статуса участника боевых действий. Теперь можно предоставить только одну справку о непосредственном участии лица в боевых действиях, которая является основанием для предоставления статуса УБД.