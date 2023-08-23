Мобилизация в Украине: адвокаты рассказали о законности вручения повесток на рабочем месте

Руководители государственных и частных предприятий могут получать от ТЦК повестки, которые в результате нужно раздать подчиненным. Важную роль в этом вопросе играет ВВК, ведь в случае ее отсутствия военнобязанных нельзя считать пригодными к службе.

В Украине в очередной раз продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября. В это время военнообязанные мужчины возрастом от 18 до 60 лет могут отправиться служить, но все чаще фиксируются случаи выдачи повестки на рабочем месте. В материале "ТСН" рассказали, какая ответственность грозит гражданам в случае отказа.

Журналисты выяснили, что раздача повесток на рабочем месте затронула как государственные учреждения, так и частные. Этот процесс фактически выглядит следующим образом: представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) приносят руководителю предприятия повестки и обязывают его выдать их сотрудникам.

"Мой руководитель обязал меня расписаться за получение повестки. Сказал, либо расписывайся, либо увольняйся, потому что он не хочет быть в роли того, кто покрывает уклонистов. Пришлось поставить подпись за то, что получил повестку", — поделился своей историей 42-летний работник частной автомастерской Александр.

Выдача повесток на рабочем месте: функции работодателя

При таком виде мобилизации руководителю и его подчиненным стоит обращать внимание на многие нюансы, как отмечают юристы. Порядок действий работодателя по оповещению своего работника предусмотрен пунктом 47 Постановления КМУ №1487 и он обязан:

выдать приказ об оповещении о вызове в ТЦК СП, довести к сведению под личную подпись военнообязанных работников и прислать копию такого приказа в течении 3 дней.

вручить повестку сотруднику о вызове в ТЦК;

в случае если сотрудник находится в командировке, отпуске или на больничном, необходимо оповестить об этом письменно ТЦК;

обеспечить контроль за результатами оповещения и прибытием сотрудника в ТЦК.

"В дальнейшем, ответственность за неявку в ТЦК СП без уважительных причин несет исключительно военнообязанный работник. Если работодатель выполнил все вышеперечисленные правила по оповещению, он свою функцию исполнил, и, соответственно, нести ответственность за действия своих сотрудников, которые касаются военной обязанности, работодатель не будет", — заявила адвокат Марина Бекало.

Выдача повесток на рабочем месте: отказ сотрудника

Адвокат отметила, что в таких случаях работодателю желательно зафиксировать этот факт, однако определенного алгоритма действий не было продумано. Примечательно, что даже в таком случае повестка может считать врученной.

"За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в виде штрафа от 3400-5100 грн согласно ст.210-1 КУоАП", – продолжила Марина Бекало.

Примечательно, что состава уголовного правонарушения по статье 335 ККУ во время мобилизации не предусмотрено в случае, если гражданин не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Должен быть официальный вывод о том, что военнообязанный является пригодным к службе.

Военно-врачебная комиссия играет довольно важную роль, о чем сообщила адвокат. До тех пор, пока военнообязанный не пройдет ее, его нельзя считать пригодным. Обвинения по статье 336 ККУ не должны основываться на предположениях, соответственно протокол составить фактически невозможно.

Адвокат Ростислав Кравец также отметил, что в случае отказа от повестки, руководитель обязан составить акт об этом.

"В дальнейшем ТЦК может составить постановление об административном правонарушении на работника, нарушившего условия военного учета или условия мобилизации. Работник может получить копии этого постановления и обжаловать его в суде. Если на этом этапе будет возбуждено уголовное производство, то органам досудебного расследования будет крайне трудно доказать, что действия были умышленными", — заявил адвокат.

Выдача повесток на рабочем месте: что нужно проверить

На "бумажке", которую принесли из ТЦК, должны быть правильно написано личные данные военнообязанного: ФИО, дата рождения, дата и место прибытия в военкомат. Форма повестки утверждена Постановлением КМУ 1487 (Приложение 11). Если все правильно и форма отвечает стандарту, тогда у военнообязанного нет оснований не получать ее, как отметила адвокат Марина Бекало.

Напомним, 18 августа сообщалось, что у некоторых категорий военнообязанных граждан есть право служить недалеко от дома. То есть, его не отправят на передовую или в другой город. Согласно украинскому законодательству, у некоторых категорий граждан есть право на отсрочку. Они добровольно могут мобилизоваться и служить по месту жительства.