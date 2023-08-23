Дворники начнут выдавать повестки в Украине: юрист объяснил, к чему это приведет (видео)

По словам Романа Симутина, новый законопроект разработали для того, чтобы перенаправить негатив с сотрудников ТЦК на других граждан, среди которых дворники и представители ЖЭКов.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, и вскоре могут начать действовать новые правила вручения повесток. Адвокат Роман Симутин в YouTube рассказал, к каким последствиям это может привести.

Дело в том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566. В нем народные депутаты предлагают расширить список лиц, которые могут вручать повестки потенциальным призывникам и гражданам военнообязанного возраста.

Адвокат отметил, что изменения хотят внести в часть 12 статьи 38 закона Украины о воинской обязанности и военной службе. При этом, эта инновация уже закреплена в постановлении Кабинета министров с конца прошлого года. Но де-факто не выполняется.

"Интересная суть и последствия принятия такого закона. Первая цель понятна — сбить частично негатив с ТЦК и перевести на другую категорию граждан. Вторая заключается в следующем: постановления и штрафы, выносимые начальниками ТЦК, разваливаются в судах в основном по причине не доказанности вручения повестки. В качестве доказательств используются объяснения самих работников ТЦК и их рапорты, что вообще подвергает сомнению их беспристрастность", — рассказывает юрист.

А если подход к вручению повесток будет законодательно "правильным", тогда представители ЖЭКов, управляющие ОСМД, дворники и так далее смогут стать свидетелями в суде, если военнообязанный откажется от повестки.

Роман Симутин также добавил, что вручением повесток также должны будут заниматься владельцы домов, а согласно решению Конституционного суда 2004 года, жители многоквартирных домов являются совладельцами и их доля измеряется за пределами квартиры также.

"Это я сам себе должен вручить повестку и своим родственникам?" — задался вопросом адвокат.

Напомним, 18 августа сообщалось, что у некоторых категорий военнообязанных граждан есть право служить недалеко от дома. То есть, его не отправят на передовую или в другой город. Согласно украинскому законодательству, у некоторых категорий граждан есть право на отсрочку. Они добровольно могут мобилизоваться и служить по месту жительства.