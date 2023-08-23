Тайвань ожидает первые американские Abrams M1A2T: в чем особенность модернизации

В Минобороны Тайваня сравнили китайский ОБТ Type 99 с Abrams и пришли к выводу, что американский танк будет мощнее и защищеннее.

В следующем году тайваньская армия должна пополниться американскими танками M1A2T Abrams. Об этом сообщает Taiwan News.

Президент Цай Инвэнь во время брифинга 21 августа заявила, что в 2024 году Тайвань получит первые 38 танков Abrams M1A2T. В целом Соединенные Штаты продают 108 танков. Все они должны поступить в армию до 2026 года — еще 42 в 2025 году и 28 в 2026 году. Стоимость контракта на 108 машин составляет 2,2 млрд долларов, он был подписан в 2019 году.

Тайвань уже отобрал офицеров, которые будут учиться эксплуатировать и обслуживать танки. После завершения обучения они вернутся на остров, чтобы быть инструкторами и обучать коллег.

Приобретение американских Abrams является частью глобальных усилий Тайваня по укреплению обороноспособности. В командовании Сухопутных войск заявили, что M1A2T будет иметь лучшую маневренность, а также улучшенную огневую мощь. В Министерстве обороны сравнили китайский ОБТ Type 99 с Abrams и пришли к выводу, что с точки зрения огневой мощи, защиты и мобильности американское изделие превосходит китайское.

Известно, что Тайвань хочет защитить танками аэропорты Гаосюна и Тайнаня в юго-западной части, а также портовую инфраструктуру возле Тайбэя.

Напомним, 18 августа Тайвань показал аналог дрона Shahed для прорыва ПВО.

9 ноября 2021 года в Тайване объявили о намерениях модернизировать танки M60A3.