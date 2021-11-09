Тайвань начнет модернизацию 50-летних танков M60 в 2022 году (фото)

Техника, которую в США производили в 60-е годы, получит обновленную систему прицеливания, стрельбы и танковый пулемет.

Тайвань начнет модернизировать американские танки М60А3, которые производились General Dynamics в 1962 году. Об этом сообщает Army Recognition.

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Сообщается, что в 2022 году начнется частичная модернизация M60A3 в рамках контракта на 15,9 млн долларов США. Он рассчитан на 3 года. Планируется улучшить танковый пулемет, систему управления стрельбой и систему прицеливания. Вероятно также обновление боевых возможностей и защиты танка.

На вооружении тайваньской армии находится 565 танков:

200 — М60А3

100 — М48А5

265 М48Н Brave Tiger

М60А3 — это танк, состоящий из стальных литых секций и кованых плит днища. Экипаж танка составляет 4 человека. Их поставляли США в период с 1990 по 2000 годы. Основные характеристики М60А3:

Мощность двигателя — 750 л.с.

Максимальная скорость — 48 км/ч

Дальность хода — 480 км

Напомним, 6 ноября в зону опознавания ПВО Тайвани вторглось 16 самолетов КНР. Также Минобороны Тайваня закупает дополнительные ракеты для ПВО Patriot.

Ранее сообщалось, что тайваньская армия тестирует военные экзоскелеты.