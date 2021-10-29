Второй контракт за три месяца: Тайвань дополнительно закупает ракеты к ПВО Patriot (фото)
Минобороны страны планирует поставить на вооружение 300 зенитно-ракетных комплексов к 2026 году. Нынешний контракт предусматривает закупку ракет к системе.
Тайвань заключили контракт с США на поставку ракет PAC-3 к комплексу противовоздушной обороны Patriot на 35,6 млн долларов США. Об этом сообщает Army Recognition.
Новый контракт предусматривает закупку 350 ракет к Patriot, а также техническое обслуживание и ремонт самих зенитно-ракетных комплексов. В 2025 и 2026 годах Минобороны Тайваня также планирует развернуть около 300 систем Patriot последней модификации для улучшения собственного ПВО.
При этом сообщается, что проводить испытания ракетного комплекса Тайвань может только в США из соображений безопасности. Поэтому раз в два года в США направляют экспертов по оружию, чтобы проводить проверочные испытания ракет. Япония и Тайвань — единственные страны, проводящие испытания ракет в США,
Модернизация PAC-3 включает новую ракету PAC-3. Ракета стала более маневренной, чем предыдущие варианты, благодаря 180 крошечным импульсным твердотопливным ракетным двигателям, установленным в носовой части ракеты. Они служат для точного выравнивания траектории ракеты с ее целью. Характеристики ракетного комплекса:
- Дальность перехвата — 70 км
- Максимальная высота перехвата — 24 км
- Дальность обнаружения целей — 100 км
- Максимальное количество отслеживаемых целей — 100
Напомним, тайваньская армия тестирует военные экзоскелеты, позволяющие солдатам переносить до 40 кг. Ранее в Тайване объявили о закупке 400 ракет Harpoon и пусковым установкам к ним. Дальность поражения одной ракеты — 300 км.