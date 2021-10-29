Второй контракт за три месяца: Тайвань дополнительно закупает ракеты к ПВО Patriot (фото)

Минобороны страны планирует поставить на вооружение 300 зенитно-ракетных комплексов к 2026 году. Нынешний контракт предусматривает закупку ракет к системе.

Тайвань заключили контракт с США на поставку ракет PAC-3 к комплексу противовоздушной обороны Patriot на 35,6 млн долларов США. Об этом сообщает Army Recognition.

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Новый контракт предусматривает закупку 350 ракет к Patriot, а также техническое обслуживание и ремонт самих зенитно-ракетных комплексов. В 2025 и 2026 годах Минобороны Тайваня также планирует развернуть около 300 систем Patriot последней модификации для улучшения собственного ПВО.

При этом сообщается, что проводить испытания ракетного комплекса Тайвань может только в США из соображений безопасности. Поэтому раз в два года в США направляют экспертов по оружию, чтобы проводить проверочные испытания ракет. Япония и Тайвань — единственные страны, проводящие испытания ракет в США,

[ + – ] РК Patriot на вооружении Тайваня

Модернизация PAC-3 включает новую ракету PAC-3. Ракета стала более маневренной, чем предыдущие варианты, благодаря 180 крошечным импульсным твердотопливным ракетным двигателям, установленным в носовой части ракеты. Они служат для точного выравнивания траектории ракеты с ее целью. Характеристики ракетного комплекса:

Дальность перехвата — 70 км

Максимальная высота перехвата — 24 км

Дальность обнаружения целей — 100 км

Максимальное количество отслеживаемых целей — 100

Напомним, тайваньская армия тестирует военные экзоскелеты, позволяющие солдатам переносить до 40 кг. Ранее в Тайване объявили о закупке 400 ракет Harpoon и пусковым установкам к ним. Дальность поражения одной ракеты — 300 км.