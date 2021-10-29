Другий контракт за три місяці: Тайвань додатково закуповує ракети до ППО Patriot (фото)

Міноборони країни планують поставити на озброєння 300 зенітно-ракетних комплексів до 2026 року. Нинішній контракт передбачає закупівлю ракет до системи.

Тайвань уклали контракт із США на постачання ракет PAC-3 до комплексу протиповітряної оборони Patriot на 35,6 млн доларів США. Про це повідомляє Army Recognition.

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Новий контракт передбачає закупівлю 350 ракет до Patriot, а також технічне обслуговування та ремонт самих зенітно-ракетних комплексів. У 2025 та 2026 роках Міноборони Тайваню також планує розгорнути близько 300 систем Patriot останньої модифікації для покращення власного ППО.

При цьому повідомляється, що проводити випробування ракетного комплексу Тайвань може лише в США з міркувань безпеки. Тому раз на два роки до США направляють експертів зі зброї, щоби проводити перевірочні випробування ракет. Японія і Тайвань — єдині країни, що проводять випробування ракет у США,

[ + – ] РК Patriot на озброєнні Тайваню

Модернізація PAC-3 містить нову ракету PAC-3. Ракета стала маневренішою, ніж попередні варіанти, завдяки 180 крихітним імпульсним твердопаливним ракетним двигунам, встановленим у носовій частині ракети. Вони служать для точного вирівнювання траєкторії ракети з ціллю. Характеристики ракетного комплексу:

Дальність перехоплення — 70 км.

Максимальна висота перехоплення – 24 км.

Дальність виявлення цілей – 100 км.

Максимальна кількість цілей, що відстежуються, — 100

Нагадаємо, тайванська армія тестує військові екзоскелети, які дозволяють солдатам переносити до 40 кг. Раніше в Тайвані оголосили про закупівлю 400 ракет Harpoon і пускових установок до них. Дальність ураження однієї ракети – 300 км.