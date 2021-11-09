Тайвань розпочне модернізацію 50-річних танків M60 у 2022 році (фото)
Техніка, яку в США виробляли в 60-ті роки, отримає оновлену систему прицілювання, стрільби й танковий кулемет.
Тайвань почне модернізувати американські танки М60А3, які вироблялися General Dynamics у 1962 році. Про це повідомляє Army Recognition.
Повідомляється, що у 2022 році розпочнеться часткова модернізація M60A3 у межах контракту на 15,9 млн доларів США. Він розрахований на 3 роки. Планується покращити танковий кулемет, систему управління стріляниною та систему прицілювання. Імовірно також оновлення бойових можливостей і захисту танка.
На озброєнні тайванської армії перебувають 565 танків:
- 200 — М60А3
- 100 — М48А5
- 265 М48Н Brave Tiger
М60А3 — це танк, що складається зі сталевих литих секцій і кованих плит днища. Екіпаж танка складає 4 особи. Їх постачали США у період із 1990 по 2000 роки. Основні характеристики М60А3:
- Потужність двигуна — 750 к.с.
- Максимальна швидкість — 48 км/год
- Дальність ходу — 480 км.
Нагадаємо, 6 листопада до зони розпізнавання ППО Тайваню вторглося 16 літаків КНР. Також Міноборони Тайваню закуповують додаткові ракети для ППО Patriot.
Раніше повідомлялося, що тайванська армія тестує військові екзоскелети.