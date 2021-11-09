Тайвань розпочне модернізацію 50-річних танків M60 у 2022 році (фото)

Техніка, яку в США виробляли в 60-ті роки, отримає оновлену систему прицілювання, стрільби й танковий кулемет.

Тайвань почне модернізувати американські танки М60А3, які вироблялися General Dynamics у 1962 році. Про це повідомляє Army Recognition.

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Повідомляється, що у 2022 році розпочнеться часткова модернізація M60A3 у межах контракту на 15,9 млн доларів США. Він розрахований на 3 роки. Планується покращити танковий кулемет, систему управління стріляниною та систему прицілювання. Імовірно також оновлення бойових можливостей і захисту танка.

На озброєнні тайванської армії перебувають 565 танків:

200 — М60А3

100 — М48А5

265 М48Н Brave Tiger

М60А3 — це танк, що складається зі сталевих литих секцій і кованих плит днища. Екіпаж танка складає 4 особи. Їх постачали США у період із 1990 по 2000 роки. Основні характеристики М60А3:

Потужність двигуна — 750 к.с.

Максимальна швидкість — 48 км/год

Дальність ходу — 480 км.

Нагадаємо, 6 листопада до зони розпізнавання ППО Тайваню вторглося 16 літаків КНР. Також Міноборони Тайваню закуповують додаткові ракети для ППО Patriot.

Раніше повідомлялося, що тайванська армія тестує військові екзоскелети.