"Услуги" в $6 тысяч: депутат требовал деньги от работника ТЦК за пребывание в тылу (фото)

Подозреваемый, по данным следствия, привлек знакомого предпринимателя для получения средств от бойца, который служит в роте охраны ТЦК.

Депутат сельсовета Тернопольщины, который является командиром взвода бригады ВСУ, решил требовать деньги у работника ТЦК и СП. В пресс-службе Нацполиции сообщили подробности.

Он вместе с сообщником предложил мужчине, который служит в роте охраны ТЦК, повлиять на сотрудников учреждения для дальнейшего несения службы. Это помогло бы ему избежать командировки на фронт. Свои "услуги" дельцы оценили в 6 тысяч долларов США.

Он на предложение согласился, но обратился к сотрудникам правоохранительных структур и в дальнейшем действовал под их контролем. Депутата и соучастника правоохранители задержали во время передачи средств на территории Тернополя.

В полиции объяснили, нарушителем оказался старший лейтенант и командир взвода одной из бригад украинской армии. Его знакомый предприниматель оказался посредником при передаче взятки. В прокуратуре уточнили, что сообщник — 22-летний уроженец Тернополя.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Сейчас проверяется причастность руководства и представителей местного ТЦК к коррупционной схеме.

Напомним, 1 августа в Киеве задержали переселенца, который поджег 12 автомобилей военнослужащих. На транспортные средства, по информации следствия, мужчина крепил самодельные зажигательные устройства. Его поймали при попытке уничтожить другой автомобиль.