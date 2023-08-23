Когда F-16 поднимутся в небо над Украиной: анализ Economist

По оценкам Международного института стратегических исследований, первая партия из 12-16 самолетов может поступить уже в течение 6 месяцев.

Дания и Нидерланды публично пообещали Украине поставки истребителей F-16. За ними может последовать Норвегия. Об этом сообщает The Economist.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил парламент Дании 21 августа за решение передать F-16 и сказал, что самолеты помогут сделать Украину непобедимой. Усилия украинского лидера в течение 18 месяцев вышли не напрасными и Запад передаст самолеты.

Вероятно, Украина будет получать самолеты партиями. Аналитики считают, что F-16 начнут поступать в начале 2024 года. Многое зависит от перехода Копенгагена и Амстердама на новейшие F-35. А Нидерланды могут перейти на них до конца 2024 года. Из 42 имеющихся F-16 — 24 ждут замены на F-35, 12 самолетов являются двухместными и нужны для обучения, а остальные 6 Нидерланды должны продать американской частной компании.

Военный аэрокосмический аналитик из Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри заявил, что первая эскадрилья из 12-16 истребителей могут быть запущены в течение 6 месяцев. И большей проблемой будет обслуживание самолетов, а не обучение летчиков. Также надо будет сделать так, чтобы РФ не смогла уничтожить F-16 на аэродроме. Для этого понадобится больше подрядчиков и аэродромов.

Также Барри считает, что Украине вряд ли передадут ракеты JASSM с дальностью 1000 км. Но F-16 важен по другим причинам. Их приход поднял моральный дух. К тому же Украина начала самое важное — начала переход на западную авиацию. После войны они будут иметь значительный вес в том, чтобы сдерживать РФ от будущих атак.

Напомним, 23 августа пропагандист Соловьев пригрозил Украине ядерной войной из-за поставок самолетов F-16.

22 августа СМИ писали, что Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты JASSM для F-16 .