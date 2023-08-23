Новый корвет со старым оружием: эксперты оценили военный корабль КНДР класса Amnok (фото)

Большинство видов вооружения на корабле № 661 является морально устаревшим. Однако корвет оснащен крылатыми ракетами и способен внезапно нанести ядерный удар по Южной Корее и Японии крылатыми ракетами.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел новейший корвет ВМС Корейской народной армии и наблюдал за испытанием стратегической крылатой ракеты с борта корабля. Британские эксперты из Naval News 23 августа сообщили, что очевидно состоялась демонстрация возможностей нового боевого корабля КНДР, и оценили его возможности.

Авторы публикации пишут, что корвет № 661 класса Amnok участвовал в запуске крылатой ракеты, которая, по утверждению северокорейских СМИ, быстро и безошибочно поразила цель. Этот тип боевого корабля, безусловно, является самым современным основным надводным боевым кораблем на вооружении КНДР, который когда-либо был представлен.

Что собой представляет корвет № 661

На первый взгляд, северокорейский корвет — это 2000-тонный корабль, обладающее многими признаками современного боевого корабля. Эксперты отмечают конструкторы из КНДР приложили серьезные усилия по максимальному снижению радиолокационного сечения (RCS), и добавили самое современное вооружение и датчики, которое только доступно в Северной Корее.

И хотя большинство вооружений и оборудования на борту сильно устарели по сравнению с западными или азиатскими образцами создание № 661 — большой шаг вперед для Северной Кореи.

Судя по оборудованию на борту, которое, за редким исключением, выглядит подержанным, можно предположить, что инженеры использовали системы и вооружение со списанных кораблей, таких как легкие фрегаты класса Najin, а также китайское оборудование, которое было снято со списанных кораблей.

Вооружение

Корабль несет практически все виды вооружения: артиллерийское, ракетное и противолодочное.

На носовой палубе находится старое 100-мм орудие, возможно, 100-мм/56 Б-34 образца 1940 г. с башней, аналогичной китайской 100-мм/56 Type 79. Похожими башнями оснащались корабли во время Второй мировой войны. За орудием расположены четыре неподвижные спаренные пусковые установки для противолодочных ракет, очень напоминающие советскую РБУ-1200. Пусковые установки этого типа не могут поворачиваться в горизонтальной плоскости и наводятся на цель вместе с кораблем.

Зенитные артиллерийские установки корвета — это стандартные для ВМС КНДР 6-ствольные 30-мм артустановки (АУ), являющиеся гибридом советских АУ АК-230 и АК-630. Обе АУ расположены в кормовой части корабля друг над другом. Для управления огнем на корабле размещены две дублирующие друг друга РЛС, внешне напоминающие советские станции МР-123 "Вымпел".

Имеются также две оптические системы управления огнем морской артиллерии, аналогичные российским СП-520 (СП-520 КС), одна из которых смотрит вперед, а другая — в корму.

Корвет также имеет две 6-ствольные 14,5 мм зенитные пулеметные установки (ЗУ), причем они не дистанционно управляемы, поскольку в самой зенитке есть место для стрелка.

Но главным ударным вооружением являются восемь пусковых установок крылатых ракет большой дальности класса "земля-поверхность", которые размещены в кормовой наклонной части корабля.

"Подводя итог, можно сказать, что в качестве надводного боевого корабля корветы класса Amnok ничем не примечательны. Это просто корвет с устаревшими и плохо оснащенными датчиками и вооружением. Однако № 661 способен изменить ситуацию, поскольку он может неожиданно нанести удар по Южной Корее и Японии с ядерным зарядом", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты оценивают возможности северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. По мнению экспертов, ракета могла быть создана в результате сотрудничества РФ и КНДР, поскольку внешне ракета напоминает российскую "Тополь-М".