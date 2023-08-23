1 млн рублей за переезд на оккупированные территории: РФ испытывает кадровый дефицит, — ЦНС

В подполье отметили, что местные жители отказываются идти на сотрудничество с противником, поэтому "власти" вынуждены привозить людей из России. При этом, даже за большие деньги не все соглашаются.

Российские захватчики никак не могут найти фельдшеров для работы на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 23 августа.

По информации подполья, РФ чувствует значительный кадровый дефицит на территориях Украины, которые незаконно удерживает под своим контролем. Вся причина в том, что местные жители не хотят сотрудничать с противником.

"Пока российская пропаганда рассказывает о "стабильности и улучшении", которые несет оккупация, реальность немного другая. Так, оккупанты вынуждены свозить своих людей на ВОТ, чтобы покрыть дефицит рабочей силы", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о фельдшерах, которые были бы согласны работать на постоянной основе. Соответственно, у местных жителей фактически нет возможности получать медицинские услуги.

В связи с этим РФ проводит свою стандартную политику, как отметили в ЦНС. Они завозят на оккупированные территории своих граждан, но даже они отказываются ехать в Украину из-за боевых действий.

"Следовательно, оккупанты обещают платить миллион рублей за согласие переехать на захваченные земли на постоянной основе. Однако это не помогает решать проблему, ведь население России не верит в пропагандистский тезис, что "РФ здесь навсегда", — подытожили в ЦНС.

Напомним, 20 августа в ЦНС сообщали, что около 300 тысяч граждан Российской Федерации планируют переселить во временно оккупированный Мариуполь. Захватчики планируют увеличить население города примерно до 2035 года. Кремль реализует программу льготных кредитов для граждан РФ на оккупированных территориях, уточнили в подполье.