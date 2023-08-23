Контрнаступление Украины: российские войска обеспокоены новым продвижением Украины, — ISW

По данным военных исследователей, которые ссылаются на сведения полковника ВСУ Петра Черника, созданы условия для того, чтобы украинские силы вошли в Северное Приазовье.

Спутниковые снимки, сделанные в период с ноября прошлого года по август, показывают, что российские войска "заметно ускорили" расширение оборонительных укреплений в Запорожской области. Об этом сообщает американский аналитический центр "Институт изучения войны" в сводке от 22 августа.

Аналитики ссылаются на данные полковника ВСУ Петра Черника, который заявил, что созданы условия для того, чтобы украинские силы вошли в Северное Приазовье и уничтожили позиции российских войск на юге Украины и в оккупированном Крыму.

По данным представителя ВСУ, российские войска также укрепляют свои оборонительные позиции в районе Перекопского перешейка, что примерно в 160 км от Севастополя. Здесь выстраиваются три линии эшелонированной обороны.

ВС РФ также сформировали четыре "группы" в Крыму в рамках подготовки к контрнаступлению Украины. Об этом заявил глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов. По его словам, прежде такого не наблюдалось.

Карта боевых действий: Херсон — Николаев

Исходя из упомянутых обстоятельств, аналитики ISW делают выводы о том, что в рядах российских сил, скорее всего, нарастает беспокойство относительного недавнего продвижения Украины на южном участке фронте.

Напомним, что в ISW отметили успехи Украины под Работино: украинская группа контрнаступления приближается ко второй линии российской обороны.

Также сообщалось, что накануне, 22 августа, американские военные исследователи отмечали, что у ВСУ есть возможность пройти минные поля. В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отметили, что украинские защитники продвигаются в направлении Мелитополя.