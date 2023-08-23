"Целая дивизия": с начала вторжения защиту в Австрии получили 14 тыс. мужчин из Украины

Мужчины призывного возраста с украинскими паспортами получают жилье, финансовую поддержку и социальную помощь, а также не участвуют в защите Родины.

В Австрии 14 тысяч украинских мужчин призывного возраста получили статус временной защиты после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Об этом сообщает издание Exxpress, ссылаясь на данные МВД страны.

Журналисты назвали материал "Бегство с фронта". В нем они подсчитали, что этих мужчин хватило бы для формирования 28 батальонов или одной целой дивизии по штату военного времени.

"Владимир Зеленский не будет в восторге, когда его посол в Вене пришлет ему такие цифры", — говорится в сообщении.

Всего на территории Австрии с начала большой войны зарегистрировано 101 629 беженцев из нашего государства. Базовую государственную помощь из этого количества получают 44 тысячи.

Преимущественно это женщины и дети, но есть и большая часть мужчин — 34,2 тысячи. Из них 14 тысяч — в возрасте 18-54 года, то есть, призывного возраста. Сейчас они получают жилье, финансовую поддержку и социальную помощь.

Фото: BMI

Австрийские власти зарегистрировали 33 387 украинских детей-беженцев. Соотношение мальчиков и девочек почти одинаковое. В материале говорится о том, что с 18 лет становится понятно: 75% беженцев — женщины, только 25% — мужчины (возраст: от 18 до 54 лет). Однако данные МВД подтверждают, что большому количеству украинских мужчин призывного возраста удалось убежать от участия и в боевых действиях.

Напомним, в августе в Украине разоблачили масштабную схему уклонения от призыва. Услуги по снятию с воинского учета должностные лица районных ТЦК предоставляли в среднем за 6 тысяч долларов. Полученные справки уклонисты использовали для выезда за границу.