Почти 100 обысков в ТЦК: в Украине разоблачили масштабную схему уклонения от призыва (фото)

Услуги по снятию с воинского учета должностные лица районных ТЦК предоставляли в среднем за 6 тысяч долларов. Полученные справки уклонисты использовали для выезда за границу.

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Сотрудники Национальной полиции и СБУ провели обыски почти в 100 военкоматах в 11 областях Украины и обнаружили масштабную преступную схему. Должностные лица районных ТЦК за денежное вознаграждение подделывали справки о непригодности к военной службе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что в рамках расследования на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей и Киева проведено почти 100 санкционированных обысков.

"Обнаружена и изъята медицинская документация, журналы регистрации медицинских заключений, справок амбулаторных пациентов, другие медицинские и учетные документы. По адресам мест проживания уклонистов обнаружены и изъяты оригиналы справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, временные удостоверения военнообязанных с указанием непригодности к военной службе", — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица районных ТЦК, в сговоре с членами военно-врачебной комиссии наладили преступную "схему" выдачи справок о признании мужчин непригодными к военной службе по состоянию здоровья. За денежное вознаграждение в размере в среднем 6 тысяч долларов военнообязанных снимали с воинского учета.

Обуки у ТЦК

Обуки у ТЦК

"Во время проверки части военнообязанных установлено, что они даже не прибывали для прохождения ВВК. Об этом, в том числе свидетельствует отсутствие каких-либо сведений о них в электронной системе здравоохранения. Полученные справки о непригодности к военной службе они использовали для выезда за границу", — добавили в ведомстве.

Поддельные справки

Поддельные справки

Поддельные справки

Поддельные справки

Сейчас ведется следствие и решается вопрос о сообщение о подозрении причастным к совершению преступлений лицам.

К слову, 1 августа СБУ задержала сотрудника Миргородского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от призыва на военную службу.

Напомним, что 27 июля Фокус писал о черных и серых схемах уклонения от службы в Вооруженных силах Украины, о которых рассказала Татьяна Сапьян, советник по коммуникации ГБР.