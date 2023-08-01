Помогал уклонистам за взятку: на Полтавщине задержали чиновника ТЦК (фото)

Подозреваемый, по данным следствия, действовал не один — ему помогали некоторые сотрудники Миргородского и Лубенского ТЦК.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сотрудника Миргородского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от призыва на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали чиновника "на горячем", когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку", — говорилось в сообщении.

Отметили, что чиновник изготавливал документы, которые предоставляли возможность выехать из Украины, за 6 тысяч долларов. По данным следствия, злоумышленник действовал не один. В частности, он был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Схема действовала таким образом, что уклонисту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, после чего его вовсе снимали с воинского учета.

По данным СБУ, ранее чиновник способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации. Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы мужчины, а также в нескольких районных "военкоматах". В результате были обнаружены документы, которые подтвердили противоправную деятельность. Кроме этого, была найдена значительная сумма наличных, в том числе и та, которую чиновник получил от своих "клиентов", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов.

Добавили, что чиновнику сообщат о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, 31 июля стало известно, что в Черкасской области админы Telegram-каналов получили по 5 лет тюрьмы за свою деятельность связанную с повестками. В частности, они распространяли информацию о местах, где работники ТЦК чаще всего вручают повестки.

27 июля Фокус писал о "черных" и "серых" схемах уклонения от службы в Вооруженных силах Украины, о которых рассказала Татьяна Сапьян, советник по коммуникации ГБР.