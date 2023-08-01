Допомагав ухилянтам за хабар: на Полтавщині затримали посадовця ТЦК (фото)

Підозрюваний, за даними слідства, діяв не один — йому допомагали деякі співробітники Миргородського та Лубенського ТЦК.

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Служба безпеки України (СБУ) затримала співробітника Миргородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині, який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від призову на військову службу. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця на гарячому, коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що посадовець виготовляв документи, які надавали можливість виїхати з України, за 6 тисяч доларів. За даними слідства, зловмисник діяв не один. Зокрема, він був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Схема діяла так, що ухилянту "допомагали" отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, після чого його зовсім знімали з військового обліку.

За даними СБУ, раніше посадовець сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи чоловіка, а також у декількох районних військкоматах. У результаті були виявлені документи, які підтвердили протиправну діяльність. Крім цього, було знайдено значну суму готівки, зокрема й ту, яку посадовець отримав від своїх клієнтів, і декілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів.

Додали, що посадовцю повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що в Черкаській області адміни Telegram-каналів отримали по 5 років в'язниці за свою діяльність, пов'язану з повістками. Зокрема, вони розповсюджували інформацію про місця, де працівники ТЦК найчастіше вручають повістки.

27 липня Фокус писав про чорні та сірі схеми ухилення від служби в Збройних силах України, про які розповіла Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР.