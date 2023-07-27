Мобілізація в Україні: як існують схеми ухилення від призову в армію

У певних випадках громадянам незаконно надавали документи про опікунство чи про інвалідність. Ба більше, існують і "чорні" схеми, які пов'язані безпосередньо з перетином кордону.

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Існують "чорні" та "сірі" схеми ухилення від служби в Збройних силах України, а військових комісарів почали ретельно перевіряти ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли з’явилися перші дзвіночки щодо правомірності їхніх дій. Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомила Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР.

"Сірою" схемою вона назвала отримання фіктивної довідки із залученням ТЦК та СП. Це стосується й керівного складу цих військкоматів і військово-лікарських комісій.

Ідеться про підроблені довідки для уникнення мобілізації. Громадянам надавали в деяких випадках незаконно документи про опікунство чи про інвалідність. Окрім того, існують і "чорні" схеми, які пов'язані безпосередньо з перетином кордону.

Тетяна Сап'ян наголосила на тому, що наразі ДБР має понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань. Однак наразі до судових інстанцій скеровано лише 8 обвинувальних актів щодо 18 громадян, які отримали певні службові повноваження та вирішили зловживати ними.

Представниця ДБР зазначила, що наразі є чіткі порушення у військкоматах. Вона уточнила, що серед фігурантів вищезгаданих 100 кримінальних проваджень, окрім колишнього одеського військового комісара Євгена Борисова, більше немає головних військкомів регіонів.

"Були вироки і щоб іншим просто не кортіло заробляти в умовах війни на комусь гроші за липові довідки", — наголосила вона.

Прокоментувала Сап'ян і ситуацію у Вінницькому центрі комплектування. Правоохоронці повідомили про підозри всім учасникам схеми видачі підробленої документації для ухилення від військової служби

"Зазвичай у цій схемі беруть участь від 2 до 6 людей, я так припускаю", — зауважила Сап'ян.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що робити, якщо примусово доставили до ТЦК. За його словами, наявність списків розшуку у військкомату вважається незаконною, тому що це робиться без згоди на обробку персональних даних або їх передачу третім особам.