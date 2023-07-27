Мобилизация в Украине: как существуют схемы уклонения от призыва в армию

В определенных случаях гражданам незаконно предоставляли документы об опекунстве или об инвалидности. Более того, существуют и "черные" схемы, связанные непосредственно с пересечением границы.

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Существуют "черные" и "серые" схемы уклонения от службы в Вооруженных силах Украины, а военных комиссаров начали тщательно проверять еще в начале полномасштабного вторжения России, когда "появились первые звоночки" относительно правомерности их действий. Об этом в эфире Радио Свобода сообщила Татьяна Сапьян, советник по коммуникации ГБР.

"Серой" схемой она назвала получение фиктивной справки с привлечением ТЦК и СП. Это касается и руководящего состава этих военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Речь идет о поддельных справках во избежание мобилизации. Гражданам предоставляли в некоторых случаях незаконно документы об опекунстве или об инвалидности. Кроме того, существуют и "черные" схемы, связанные непосредственно с пересечением границы.

Татьяна Сапьян отметила, что сейчас ГБР имеет более 100 уголовных производств по злоупотреблениям. Однако сейчас в судебные инстанции направлено только 8 обвинительных актов в отношении 18 граждан, которые получили определенные служебные полномочия и решили злоупотреблять ими.

Представительница ГБР отметила, что сейчас есть четкие нарушения в военкоматах. Она уточнила, что среди фигурантов вышеупомянутых 100 уголовных производств, кроме бывшего одесского военного комиссара Евгения Борисова, больше нет главных военкоматов регионов.

"Были приговоры и чтобы другим просто не хотелось зарабатывать в условиях войны на ком-то деньги за "липовые" справки", — подчеркнула она.

Прокомментировала Сапьян и ситуацию в Винницком центре комплектования. Правоохранители сообщили о подозрениях всем участникам схемы выдачи поддельной документации для уклонения от военной службы

"Обычно в этой схеме участвуют от 2 до 6 человек, я так предполагаю", — отметила Сапьян.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что делать, если принудительно доставили в ТЦК. По его словам, наличие списков розыска у военкомата считается незаконным, потому что это делается без согласия на обработку персональных данных или их передачу третьим лицам.