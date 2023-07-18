Мобилизация в Украине: адвокат рассказал, что делать если принудительно доставили в военкомат

По словам Ростислава Кравца, наличие списков розыска у военкомата считается незаконным, так как это делается без согласия на обработку персональных данных или их передачу третьим лицам.

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Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что нужно делать военнообязанным украинцам, если задержали и доставили в военкомат. Он также дал советы относительно того, как действовать если представители ТЦК пришли домой. Об этом сообщает УНИАН.

Адвокат назвал нарушением законодательства случаи, когда представители ТЦК заявляют, что внесли того или иного гражданина в какие-либо списки — будь то так называемые списки розыска военкомата.

"Ну, можете этим гордиться, чтобы вы там находитесь", — отметил эксперт. По его словам, пресловутые списки действующим законодательством либо же законодательным регулированием не предусмотрены. А внесение в них граждан можно считать нарушением прав, поскольку делается это без согласия на обработку персональных данных или же передачу третьим лицам.

Суд не сочтет, что в подобных обстоятельствах гражданин нарушил законодательство, т.к. наличие упомянутых списков — это уже нарушение как таковое.

"Об этом вы можете сообщить представителям правоохранительных органов, которые приходят к вам, чтобы доставить вас в военкомат или задерживают на блокпосту или на улице", — посоветовал адвокат, уточнив, что можно без каких-либо задних мыслей отказаться от предложения прогуляться с представителями полиции в военкомат — это не повлечет за собой какой-либо ответственности.

Нагрудные камеры

Можно попросить, чтобы представители властей включили нагрудные камеры и сообщили основания для задержания.

На дежурный предлог, мол, "вас разыскивает военкомат" можно преспокойной ответить: "Здесь вы меня нашли. Где расписаться, что меня разыскивает военкомат, что я вас услышал? А дальше я идут по своим делам".

Что делать, если уже доставили в военкомат

Если сотрудники ТЦК не прислушались к аргументам, а скручивают и доставляют в военкомат, адвокат советует обратить внимание на то, включены ли нагрудные камеры — это позволит привлечь правоохранителей к ответственности.

В том случае если против воли гражданина доставили в ТЦК, в первую очередь нужно потребовать следственно-оперативную группу, адвоката и звонок в ДБР, куда следует сообщить о нарушении со стороны полицейских и представителей военкомата, пояснил адвокат.

Напомним, что адвокат разъяснил, могут ли ТЦК снимать на камеру выдачу повестки. Роман Смутин советует украинцам отстаивать свои права и снимать в ответ на телефон, даже если у сотрудников ТЦК найдутся возражения.

Также сообщалось, что нужно делать при выдаче повестки и удержании в ТЦК и СП.