"Помогали уклонистам": двое украинцев получили по 5 лет тюрьмы за Telegram-канал о повестках

Обвиняемые распространяли информацию о местах, где сотрудники ТЦК чаще всего вручают повестки военнообязанным мужчинам.

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В Черкасской области админы различных Telegram-каналов получили по 5 лет тюрьмы за свою деятельность связанную с повестками. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 31 июля.

По информации следствия, речь идет о двух админах, которые могли препятствовать всеобщей мобилизации в Украине. Они получили срок с одновременным установлением испытательного срока.

"Прокурор в суде доказал, что указанные лица создали и администрировали несколько тематических групп Интернет-приложения "Телеграмм". В этих группах обвиняемые распространяли информацию, направленную на уклонение гражданами Украины от мобилизации в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

При помощи их сообществ граждане могли узнать о местах, где в городе ходят сотрудники территориальных центров комплектования и социально поддержки и раздают повестки

Такая деятельность сыграла против них. Задержанные мужчины признали свою вину.

"(Они — ред.) заверили о недопущении в будущем противоправного поведения, направленного на препятствование законной деятельности ВСУ", — говорится в сообщении.

В Черкасской областной прокуратуре отметили, что обвиняемые были осуждены до пяти лет тюрьмы.

Стоит отметить, что в Украине в связи с полномасштабной войной действует военное положение и всеобщая мобилизация. Продлятся такие мероприятия до 18 ноября 2023 года с возможностью дальнейшего продления.

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