Мобилизация в Украине: кого первым призовут в августе 2023

Украинской армии, ко всему прочему, нужны специалисты со знанием иностранных языков — для взаимодействия с зарубежными инструкторами. Но в первую очередь военкомы ищут военнообязанных мужчин с боевым опытом.

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Верховная Рада поддержала законопроекты президента Владимир Зеленского о продлении срока всеобщей мобилизации в Украине до ноября 2023 года. Таким образом, мужчинам в возрасте 18 до 60 лет, признанным годными к несению военной службы, продолжат выдавать повестки. Проекты новых законов №9532 и №9533 размещены на сайте ВР и переданы для визирования в главный комитет 31 июля.

Кого мобилизуют в августе 2023

В украинской армии высокий спрос на специалистов со знанием иностранных языков, а именно: английского, немецкого и французского — каковые навыки нужны для взаимодействия с зарубежными инструкторами. Специалисты из за рубежа учат украинских военнослужащих обращению с новым оружием.

Другие, специалисты, которые нужны в ВСУ:

водители;

связисты;

операторы БПЛА;

инструкторы и стрелки;

IT-специалисты.

Вместе с тем основной фокус внимания работников ТЦК будет смещен в сторону военнообязанных мужчин с боевым опытом. Специалисты определенных профессий интересуют рекрутеров, которые выдают повестки, во вторую очередь.

В августе призыву подлежат лица, которых сочли годными и ограниченно годными, вне зависимости от того, проходили ли они прежде военную службу. Впрочем, подобный подход применялся и прежде.

Кого могут мобилизовать в августе 2023 года:

пригодных и ограниченно пригодных с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет или без опыта;

снятых и исключенных с воинского учета ("белый билет") — пригодных или ограниченно пригодных, не совершивших тяжких преступлений.

Напомним, что военком Львовской области рассказал, что без розысков и "уточнений" мобилизация сорвется, поскольку сейчас выполняется только 20% плана.

Также сообщалось о том, ужесточат ли правила призыва в армию с 1 августа.