Мобілізація в Україні: кого першим призвуть у серпні 2023 року

Українській армії, до всього іншого, потрібні фахівці зі знанням іноземних мов — для взаємодії із закордонними інструкторами. Але насамперед військкоми шукають військовозобов'язаних чоловіків із бойовим досвідом.

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Верховна Рада підтримала законопроєкти президента Володимира Зеленського про продовження терміну загальної мобілізації в Україні до листопада 2023 року. Таким чином, чоловікам віком від 18 до 60 років, визнаним придатними до несення військової служби, продовжать видавати повістки. Проєкти нових законів №9532 і №9533 розміщено на сайті ВР і передано для візування в головний комітет 31 липня.

Кого мобілізують у серпні 2023 року

В українській армії високий попит на спеціалістів зі знанням іноземних мов, а саме: англійської, німецької та французької — ці навички потрібні для взаємодії із закордонними інструкторами. Фахівці з-за кордону навчають українських військовослужбовців поводження з новою зброєю.

Інші, фахівці, які потрібні в ЗСУ:

водії;

зв'язківці;

оператори БПЛА;

інструктори та стрілки;

IT-фахівці.

Водночас основний фокус уваги працівників ТЦК буде зміщений у бік військовозобов'язаних чоловіків із бойовим досвідом. Фахівці певних професій цікавлять рекрутерів, які видають повістки, в другу чергу.

У серпні призову підлягають особи, яких визнали придатними та обмежено придатними, незалежно від того, чи проходили вони раніше військову службу. Утім, подібний підхід застосовувався і раніше.

Кого можуть мобілізувати в серпні 2023 року:

придатних і обмежено придатних із досвідом військової служби віком від 18 до 60 років або без досвіду;

знятих і виключених з військового обліку ("білий квиток") — придатних або обмежено придатних, які не вчинили тяжких злочинів.

Нагадаємо, що військком Львівської області розповів, що без розшуків і "уточнень" мобілізація зірветься, оскільки наразі виконується лише 20% плану.

Також повідомлялося про те, чи посилять правила призову в армію з 1 серпня.