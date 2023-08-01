Майже 100 обшуків у ТЦК: в Україні викрили масштабну схему ухилення від призову (фото)

Послуги зі зняття з військового обліку посадовці районних ТЦК надавали у середньому за 6 тисяч доларів. Отримані довідки ухилянти використовували для виїзду за кордон.

Related video

Співробітники Національної поліції та СБУ провели обшуки майже у 100 військкоматах в 11 областях України та виявили масштабну злочинну схему. Посадовці районних ТЦК за грошову винагороду підробляли довідки про непридатність до військової служби. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що в межах розслідування на території Одеської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Івано-Франківської областей та Києва проведено майже 100 санкціонованих обшуків.

"Виявлено та вилучено медичну документацію, журнали реєстрації медичних висновків, довідок амбулаторних пацієнтів, інші медичні та облікові документи. За адресами місць проживання ухилянтів виявлено та вилучено оригінали довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних із зазначенням непридатності до військової служби", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовці районних ТЦК, у змові з членами військово-лікарської комісії налагодили злочинну "схему" видачі довідок про визнання чоловіків непридатними до військової служби за станом здоров’я. За грошову винагороду у розмірі у середньому 6 тисяч доларів військовозобов’язаних знімали з військового обліку.

Обуки у ТЦК

Обуки у ТЦК

"Під час перевірки частини військовозобов’язаних установлено, що вони навіть не прибували для проходження ВЛК. Про це, в тому числі свідчить відсутність будь-яких відомостей про них в електронній системі охорони здоров’я. Отримані довідки про непридатність до військової служби вони використовували для виїзду за кордон", — додали у відомстві.

Підробні довідки

Підробні довідки

Підробні довідки

Підробні довідки

Наразі триває слідство та вирішується питання щодо повідомлення про підозру причетним до вчинення злочинів особам.

До слова, 1 серпня СБУ затримала співробітника Миргородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині, який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від призову на військову службу.

Нагадаємо, що 27 липня Фокус писав про чорні та сірі схеми ухилення від служби в Збройних силах України, про які розповіла Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР.