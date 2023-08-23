"Решили превратить в свалку": оккупанты свозят мусор из РФ на ВОТ, — ЦНС

По информации подполья, враг хочет превратить временно оккупированные территории Украины на свалку. Туда планируют вывозить отходы с территории России.

Захватчики начали завозить на временно захваченные территории Донецкой области мусор из Ростовской области Российской Федерации, сообщает Центр национального сопротивления.

"На полигоны бытовых отходов с временно оккупированных территорий Донецкой области завозят мусор из Ростова. Враг таким образом решает проблему перегруженности свалок в самой РФ", — говорится в сообщении ЦНС.

Кроме того, российские власти вместе с оккупационной администрацией обещают построить два полигона на территории оккупированной Донецкой области, которые будут обслуживать соседнюю Ростовскую область. В Ростовской области отказались от строительства полигонов для мусора из-за экологического состояния региона.

Россиян не интересует мнение местных жителей захваченных регионов, они традиционно отказались их учитывать.

Где еще РФ планирует построить свалки на ВОТ

По данным ЦНС, российское правительство опубликовало постановление о закупках и поставках специализированной техники. Согласно документу, РФ планирует потратить 1,3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Фактически, враг хочет превратить временно оккупированные украинские территории на свалку для российского мусора. Туда планируют вывозить отходы с территории Российской Федерации.

Напомним, 23 августа сообщалось, что российские захватчики никак не могут найти фельдшеров для работы на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Ранее, 20 августа, в ЦНС сообщали, что около 300 тысяч граждан Российской Федерации планируют переселить во временно оккупированный Мариуполь.