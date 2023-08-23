Уничтожение С-400: эксперт пояснил, чем обернется для россиян потеря передового ЗРК (видео)

Потеря передовой системы С-400, отметил военный аналитик Петр Черник, может привести к тому, что ракетные удары по оккупантам в Крыму будут достигать своих целей.

Уничтожение российского С-400 "Триумф" увеличивает возможности для ракетных ударов по целям в Крыму. Такие удары на сегодняшний день являются пока единственным средством противоборства с российскими оккупантами в Крыму. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, даже уничтожение одного такого комплекса является хорошим результатом, поскольку их не так уж много на территории Крымского полуострова, поэтому для россиян потеря самого современного противовоздушного комплекса С-400 весьма болезненна.

"Их уничтожение в наибольшем количестве будет способствовать тому, чтобы потенциально массированные ракетные удары достигали своих целей", — сказал Петр Черник.

Кроме того обезвредить такое современное оружие очень престижно, с учетом того, что Россия активно торгует якобы передовым вооружением на мировом рынке.

"Если оно пострадало или уничтожено, то это означает, что не имеют россияне такого интеллектуального потенциала, чтобы производить конкурентоспособное оружие такого уровня", — добавил эксперт.

Петр Черник об уничтожении российского комплекса С-400 (смотреть с 02:12)

Напомним, 23 августа в ГУР Минобороны Украины сообщили, что на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". В ведомстве отметили, что с учетом ограниченное количество таких систем у ВС РФ для противника это достаточно болезненный удар.