Украина в сентябре получит от Литвы пусковые установки ЗРК NASAMS, — Науседа

Президент Литвы заявил, что его страна будет поддерживать Украину до победы.

Литва в ближайшие недели передаст ВСУ установки NASAMS. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа 23 августа во время визита в Киев.

"Сегодня в Киеве я сказал моему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. В следующем месяце Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS", — написал он в своем твиттере.

Со своей стороны украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Литву за длительную и масштабную поддержку Украины в войне против России.

"Всегда рад приветствовать Гитанаса Науседу в Киеве. Я поблагодарил Гитанаса за сильную и длительную поддержку Украины со стороны Литвы. Военная помощь, формула мира, экспорт зерна, восстановление и другие вопросы. У нас есть полное понимание и готовность работать вместе", — написал Зеленский.

Напомним, что 3 августа президент Литвы отметил, что провокации со стороны наемников будут рассматриваться как действия России. Часть наемников из ЧВК "Вагнер" заняла позиции в Гродненской области в Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа 1 июня заявил, что Украине обязаны выделить компенсацию за то, что она не может сейчас стать полноценным членом НАТО. По его словам, Альянс должен прекратить регулярно делать заявления о том, что двери НАТО открыты для Украины и пришло время перейти к действиям.