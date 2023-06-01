"Нельзя повторять пустые формулировки": Науседа потребовал от НАТО гарантий для Украины

Североатлантический альянс регулярно говорит о том, что двери для Киева остаются открытыми, однако пора перейти к действиям, считает президент Литвы.

Related video

Украине обязаны выделить компенсацию за то, что она не может прямо сейчас стать полноценным членом НАТО. Такое мнение озвучил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Verslo Žinious 1 июня.

По его словам, Североатлантический альянс должен перестать регулярно делать заявления о том, что двери НАТО открыты для Украины и пора перейти к действиям.

"Мы много раз говорили, что нельзя повторять пустые формулировки об открытых дверях в НАТО. Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить Украине полное членство в НАТО в настоящее время", — говорится в сообщении.

Гитанас Науседа отметил, что было бы очень сложно предложить стране, которая находится в состоянии войны, полноправное членство в военном альянсе и этом все понимают. Но, при этом, в НАТО обязаны найти способ, чтобы дать гарантии безопасности Украине. Речь про военную поддержку, политическую, а также тесное сотрудничество.

"Важно понимать, что война закончится победой Украины, но что дальше? Ситуация очень серьезная, и, к сожалению, она ухудшается, особенно учитывая, что Беларусь активно вовлечена в этот конфликт и готова развернуть тактическое ядерное оружие", — продолжил Гитанас Науседа.

Все эти вопросы нужно решить во время саммита НАТО, который пройдет уже в июле в Вильнюсе. Также там обсудят укрепление противовоздушной обороны Польши и стран Балтии.

Напомним, 1 июня сообщалось, что Франция настаивает на конкретном плане вступления Украины в НАТО. Подобное развитие событий возможно при снижении рисков безопасности для Альянса, как отметила министр иностранных дел Катрин Колонна.