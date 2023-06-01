Безопасный для Альянса: Франция настаивает на конкретном плане вступления Украины в НАТО

Катрин Колонна заявила, что необходимо разработать четкий план с этапами и последовательностью, который позволит Украине в будущем присоединиться к НАТО, но только в условиях полной безопасности для Альянса.

Related video

Франция настаивает на определенном сценарии присоединения Украины к военному альянсу НАТО. Подобное развитие событий возможно при снижении рисков безопасности для Альянса. Об этом заявила министр иностранных дел Катрин Колонна, передает Bloomberg.

Франция выразила желание, чтобы был разработан четкий план с этапами и последовательностью, который позволит Украине в будущем присоединиться к НАТО в условиях безопасности. Это заявление было сделано представителем Франции, Колонной, во время неформальных переговоров министров иностранных дел стран-членов НАТО в Осло.

"Будут ли даты или календарь, я не уверена, потому что есть еще много моментов для обсуждения", — сказала она.

Колонна отметила, что вопрос вступления Украины в НАТО не является приоритетным на данный момент, и требует более глубокого и комплексного подхода, чем было в 2008 году, когда было достигнуто соглашение на саммите в Бухаресте о будущем присоединении Украины к НАТО.

Она подчеркнула, что в настоящее время необходимо выполнить ряд задач и условий, чтобы обеспечить безопасность и стабильность, прежде чем рассматривать конкретные шаги по вступлению в альянс.

Напомним, что сегодня, 1 июня, в МИД Германии заявили о том, что членство Украины в НАТО пока невозможно. На самой встрече в начале переговоров Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военный альянс готов принять Украину в качестве члена, но только после окончания войны.

Также на днях члены НАТО высказали о намерениях предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку страны и ее заявки на членство, хотя конкретный путь для вступления в Альянс все еще остается более отдаленной перспективой.

При этом, по результатам проведенного весной 2023 года опроса стало известно, что граждане пяти стран НАТО поддерживают, чтобы Украины вошла в состав Альянса до окончания войны с Россией.