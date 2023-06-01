Безпечний для Альянсу: Франція наполягає на конкретному плані вступу України до НАТО

Катрін Колонна заявила, що необхідно розробити чіткий план з етапами та послідовністю, який дозволить Україні в майбутньому приєднатися до НАТО, але лише за умов повної безпеки для Альянсу.

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Франція наполягає на певному сценарії до приєднання України до військового альянсу НАТО. Подібний розвиток подій можливий у разі зниження ризиків безпеки для Альянсу. Про це заявила міністр закордонних справ Катрін Колонна, повідомляє Bloomberg.

Франція висловила бажання розробити чіткий план з етапами та послідовністю, який дозволить Україні в майбутньому приєднатися до НАТО в умовах безпеки. Ця заява була зроблена представником Франції, Колонної, під час неформальних переговорів міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Осло.

"Чи будуть дати чи календар, я не впевнена, бо є ще багато моментів для обговорення", — сказала вона.

Колона зазначила, що питання вступу України до НАТО не є пріоритетним на даний момент, і потребує більш глибокого та комплексного підходу, ніж було у 2008 році, коли було досягнуто згоди на саміті у Бухаресті про майбутнє приєднання України до НАТО.

Вона наголосила, що наразі необхідно виконати низку завдань та умов, щоб забезпечити безпеку та стабільність, перш ніж розглядати конкретні кроки щодо вступу до альянсу.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, в МЗС Німеччини заявили про те, що членство України в НАТО поки що неможливо. На саміті на початку переговорів Генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що військовий альянс готовий прийняти Україну як члена, але тільки після закінчення війни.

Також днями члени НАТО висловили наміри запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку країни та її заявки на членство, хоча конкретний шлях для вступу до Альянсу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

За результатами проведеного навесні 2023 року опитування стало відомо, що громадяни п'яти країн НАТО підтримують, щоб Україна увійшла до складу Альянсу до закінчення війни з Росією.