Китай мог помочь РФ строить фортификационные сооружения в Украине, — WSJ

В момент, когда оккупанты начали строить оборонительные укрепления на оккупированных территориях, Китай более чем в 3 раза увеличил экспорт экскаваторов в РФ. Аналитики уверены, что это не совпадение.

Китай резко нарастил поставки в РФ экскаваторов как раз тогда, когда оккупанты начинали строить фортификационные укрепления на захваченных украинских территориях. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В первые 7 месяцев 2023 года объем двусторонней торговли между Китаем и РФ выросли на 36%. При этом значительное количество в этих объемах касается техники, которая может быть использована в военных целях.

В частности РФ более чем втрое нарастила импорт китайских экскаваторов в тот момент, когда армия РФ начала строить оборонительные укрепления на временно оккупированных территориях Украины. Этот процесс начался после успешных наступательных операций Украины на востоке и юге страны.

Неназванный старший научный сотрудник Атлантического совета заявил, что наращивание объемов торговли — не совпадение.

"Китайские компании позволили России построить укрепления в Украине. Это не совпадение. Год назад, когда российская армия начала отступать, она действительно начала окапываться", — считает аналитик.

Приблизительная карта российских оборонительных укреплений Фото: OSINTtechnical

Также журналисты заявляют, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине, китайцы передали Москве тысячи дронов, которые поставлялись как детские игрушки. 6 вертолетов, оптические прицелы и изделия из титана, которые используется для создания военной авиации.

Напомним, 22 августа СМИ писали, что Китай завладеет крупнейшей компанией-добытчиком серебра в РФ "Полиметалл" с огромной скидкой.

21 августа в КНР заявили, что Пекин не поставляет Москве компоненты для производства оружия.