Над Черным морем и Румынией зафиксировали рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО (фото)

Самолеты Boeing E-3 Sentry дальнего радиолокационного слежения НАТО фиксируют передвижения россиян в акватории Черного моря.

В небе Черным морем и Румынией 20 августа зафиксировали рекордное количество самолетов-разведчиков от НАТО. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Самолеты Альянса могут отслеживать передвижения россиян во временно оккупированном Крыму. Это может происходить длительное время, но 20 августа зафиксировали рекордное количество полетов.

Как говорится в материале Adevarul, сначала это были самолеты Boeing E-3 Sentry дальнего радиолокационного слежения НАТО (ДРЛС). Их было всего два. Они параллельно пролетели над воздушным пространством Румынии под обозначениями NATO 11 и NATO 12.

Впоследствии самолет ВМС США Lockheed EP-3E Aries II под кодом XC12 зафиксировали в небе. Он часами кружил по кругу над дельтой Дуная, а иногда и над Черным морем. Авиасудно воздушной разведки с интегрированной электронной системой получило почасовую стоимость эксплуатации более 35 тысяч долларов. Оно оснащено широким спектром датчиков для получения разведывательных данных.

Фото: Flightradar24

Над украинской границей патрулирование, как сообщает издание, осуществлял самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Это авиасудно с большим количеством компьютеров и датчиков, позволяющих перехватывать и расшифровывать информацию врага за сотни километров. Этот самолет находится в частной собственности.

Эксперты Пентагона отметили, что датчики авиасудна подключены через спутники. Данные собираются в режиме реального времени. По информации источников, американское военное ведомство платит компании, которой принадлежит соответствующая услуга, почасовую ставку.

Напомним, 21 августа Воздушные силы озвучили количество истребителей для преимущества в небе над войсками захватчиков. Уже сейчас две группы выпускников отправляются в Британию и Швецию, где будут проходить базовую подготовку на самолетах и изучать английский.