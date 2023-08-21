Более 100 самолетов: Воздушные силы озвучили количество истребителей для превосходства в небе

По словам спикера командования Юрия Игната, уже сейчас две группы выпускников отправляются в Британию и Швецию, где будут проходить базовую подготовку на самолетах и изучать английский.

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Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что для преимущества в небе Украине нужно 128 современных истребителей. Об этом сообщает Радио Свобода.

Известно, что Украине передадут 42 самолета, что примерно равно 4 авиационным бригадам. Однако для завоевания преимущества в воздухе и для быстрого реагирования на угрозы нужно 128 самолетов.

"К этой цифре (128 единиц) мы и опираемся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно", — объясняет Игнат.

Он добавил, что более 100 самолетов позволит рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы реагировать на различные вызовы, например по вражеским самолетам, тылам или наземным целям оккупантов. Сейчас украинские летчики отправились в Великобританию и Швецию для обучения. Выпускники 2023 года будут в Британии, а в Швеции более опытные летчики с боевым опытом. Они будут иметь различные программы. Нынешние выпускники будут проходить базовую подготовку с углубленным изучением английского.

По словам Игната, базовая подготовка будет проходить на легкомоторном самолете западного производства, а уже потом реактивный самолет и полеты на F-16.

Напомним, 21 августа СМИ писали, что F-16 не поднимут в украинское небо до 2024 года. Кроме летчиков надо научить инженеров и диспетчеров.

20 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что более 70 украинцев уже прибыли на обучение.